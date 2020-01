Das Phantom der Medizin

Merit Ptah, von der hier die Rede ist, müsste sich angesichts dieser Verehrung und Mutmassungen längst im Sarkophag umdrehen – was 4500 Jahre nach ihrem vermuteten Ableben nicht leicht ist, im konkreten Fall aber noch aus anderen Gründen unmöglich: Die von Legenden umrankte Ärztin hat es nie gegeben. Sie ist eine Erfindung aus den 1930er-Jahren.

Der Medizinhistoriker Jakub Kwiecinski von der amerikanischen Johns Hopkins University in Baltimore zeichnet im «Journal of the History of Medicine and Allied Sciences» nach, wie sich aus einem Irrtum und nachlässiger historischer Recherche eine Figur entwickelte, die zur Ikone der Frauenbewegung aufsteigen konnte. Jahrzehntelang galt sie als Vorbild für jene Frauen, die es in der Männerdomäne Medizin zu etwas bringen wollen. «Überall stiess ich auf Merit Ptah – dann habe ich wie ein Detektiv ihre Spuren zurückverfolgt», sagt Kwiecinski. «Sie tauchte auf, wenn von Frauen in den Naturwissenschaften die Rede war, in Sachbüchern und sogar in Computerspielen.»

War es eine Verwechslung?

Trotz dieser Erwähnungen in der Populärkultur gab es aber keine Beweise, dass sie wirklich existiert hat. Schon bald wurde Kwiecinski klar, dass aus dem alten Ägypten keinerlei Belege für eine Ärztin mit dem Namen Merit Ptah überliefert sind. Die Legendenbildung nahm demnach in den frühen 1930er-Jahren ihren Lauf, als die Ärztin, Medizinhistorikerin und Aktivistin Kate Campbell Hurd-Mead den Plan fasste, ein Buch über Frauen in der Medizin zu schreiben.

Es sollte alle Länder und Zeiten umfassen. Das Werk erschien 1938, und darin berichtet die Autorin von der Öffnung eines Grabes im Tal der Könige, bei dem «das Bild einer Ärztin namens Merit Ptah» zu sehen war, angeblich die Mutter eines Hohepriesters, «von dem sie als Chefärztin bezeichnet» wurde.

Es gab zwar eine Frau mit diesem Namen im Alten Reich, allerdings gibt es keinerlei ­Quellen, die ihre therapeutischen Tätigkeiten oder Fähigkeiten belegen – auch nicht, dass sie in anderer Form als Ärztin oder Heilerin tätig war; zumal in der medizinischen Hierarchie des alten Ägypten wohl kaum Chef-, Fach- und Oberärzte bekannt waren. Nicht mal als «Legende» oder «kontroverser Fall» taucht Merit Ptah in den einschlägigen Listen der Historiker auf. Zudem gibt es im Tal der Könige gar keine Gräber aus dem Alten Reich, die auf die Zeit von etwa 2700 bis 2200 vor Christus datiert werden.