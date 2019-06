«Das Kinderspital hat einen Scherbenhaufen»

Der Kinderkardiologe und Intensivmediziner Christoph Fink hat vor zehn Jahren mit dem vom Kinderspital Zürich entlassenen Herzchirurgen A. S. am deutschen Kinderherzzentrum St. Augustin bei Bonn zusammengearbeitet. Dort und später am Universitätskinderspital Tübingen leitete Fink die kardiologische Intensivstation. Heute leitet er die Kardiochirurgische Intensivstation am Al Jalila Children’s Specialty Hospital in Dubai. Die Situation am Kinderspital Zürich kennt der Vorarlberger nur von aussen, unter anderem über Mitarbeiter, die früher auf der kardiologischen Intensivstation am Kispi tätig waren. Als Vertrauensperson von A. S. war Fink vor zwei Wochen an einem Gespräch zwischen dem entlassenen Herzchirurgen und der Spitalleitung dabei.