Augen-Check im Pflegeheim

Mindestens einmal pro Jahr kommt das Augenmobil, das die Zürcher Augenärztin ­Barbara Bachmann mit ihren ­Kolleginnen betreibt, direkt zu den ­Bewohnern in diesem Heim. «In der Praxis habe ich über die Jahre gesehen, wie mühsam es für meine betagten Patienten wird, ihre Augen untersuchen zu lassen», sagt Bachmann. Ihre Praxis ist – wie viele andere in der Schweiz – nicht rollstuhlgängig.

Ein Parcours für die Augen

Für Senioren im Pflegeheim ist der Gang zum Augenarzt oft besonders mühselig und ­aufwendig. Erstens weil ihre nachlassende Sehkraft die Orientierung erschwert, zweitens weil sie oft ­Begleitung benötigen sowie ein rollstuhlgängiges Fahrzeug mit Chauffeur und drittens weil diejenigen mit Demenz sich in der fremden Umgebung nicht auskennen und oft unruhig werden.

So kam Barbara Bachmann auf die Idee mit dem Augenmobil. Als vor zwei Jahren bessere und handliche Kameras auf den Marktkamen, um die Augennetzhaut zu fotografieren, setzte sie ihre Idee um. «Die Geräte aus der Praxis in verschiedene Pflegeheime mitzunehmen, ist nicht praktikabel. Jetzt aber entwickeln die Hersteller mehr und mehr ­kleine Untersuchungsapparate», sagt die Augenärztin, die die Untersuchungen in den Heimen nicht selbst durchführt.

Das machen ihre drei geschulten Mitarbeiterinnen. Sie sind schon in aller Früh mit ihrem Kleintransporter gekommen, haben in einem grossen Raum des Pflegezentrums die Geräte aufgestellt, justiert und einen kleinen «Augen-Parcours» geschaffen. Das Ganze erinnert an das Zirkeltraining beim Sport, nur dass hier an jeder Station eine andere Untersuchung stattfindet. Alles ist rollstuhlgängig, der Ort den Bewohnern vertraut, und die Wege sind kurz – all das vereinfacht den Ablauf.

Als Demenz diagnostiziert

Bereits im Vorfeld hatte das Augenmobil-Team die wichtigsten Informationen zu allen Patienten eingeholt, die an diesem Tag ange­meldet sind: Allergien, Medikamente, Erkrankungen, insbesondere Diabetes. Denn Menschen mit der Zuckerkrankheit laufen eher Gefahr, an den Augen zu erkranken.

«Viele alte Menschen sehen so schlecht, dass sie andere Personen nicht erkennen. Das wird dann als Demenz ausgelegt. Aber in Wirklichkeit ist es eine Sehbehinderung.»Barbara Bachmann, Augenärztin

Die Augenuntersuchung beginnt mit der Bestimmung der Sehschärfe. «Können Sie die Buchstaben erkennen?», fragt Bachmanns Kollegin eine Heimbewohnerin, die gerade angestrengt in den Autorefrakto­meter blickt und versucht, Buchstaben und Zahlen zu entziffern. Für ­Senioren bedeute die Augen­behandlung oft einen grossen Gewinn an Lebensqualität, sagt Bachmann. «Viele alte Menschen sehen so schlecht, dass sie andere Personen nicht erkennen oder die Uhr nicht lesen können. Das wird dann als Demenz ausgelegt. Aber in Wirklichkeit ist es eine Sehbehinderung.»

Bei etwa 15 Prozent der Pflege­heimbewohner, die bisher mit dem Augenmobil untersucht wurden, habe die Brille nicht mehr gestimmt. «Das ist eher mehr als sonst in der Praxis», stellt Bachmann fest. Die Augenunter­suchung sei indirekt auch eine Sturzprophylaxe.

An der nächsten Station wird der Augendruck gemessen. «Probieren Sie das Auge gut aufzumachen, jetzt berührt ein feines Stiftli das Auge, vielleicht spüren Sie das», erklärt Bachmanns Mitar­bei­terin der Patientin den Ablauf.

OP wegen grauem Star oft sinnvoll

Zuletzt vermessen und fotografieren die Mitarbeiterinnen die Augenlinse und den Augenhintergrund. Eine speziell ausgebildete medizinische Fotografin macht von jedem Auge, den Lidern sowie dem Augenhintergrund Fotos. Alle Befunde ­werdenelektronisch direkt in Bachmanns Praxis übermittelt, wo die Augen­ärztin sie auswertet und ihren Rat per Brief verschickt.

Alles in allem dauert die Untersuchung rund eine halbe ­Stunde, etwa 12 bis 16 Heimbewohner versorgt das Augenmobil an einem Tag.

Bei ungefähr einer pro acht untersuchten Personen stellte sich bisher heraus, dass eine Operation wegen grauen Stars sinnvoll wäre. Und in Einzelfällen fand die Augenärztin etwas, das weiterer Abklärungen oder Behandlungen bedurfte, zum Beispiel einen Gefässverschluss im Auge oder eine Makuladegeneration, also einen Schaden an der Stelle im Auge, mit der der Mensch am schärfsten sieht.