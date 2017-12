«Landwirte sind sensibilisiert»

Schon bei der Entdeckung des Penicillins in den 1920er-Jahren ­habe man gewusst, dass Bakterien dagegen resistent werden könnten, sagt Christoph Kiefer. «Bei der Teilung der Bakterien gibt es Mutationen des Genmaterials», erklärt der Mitinhaber der Tierarztpraxis Stadthof in Wangen an der Aare, der zugleich Präsident der Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte ist. Diese Veränderungen könnten dazu führen, dass das Bakterium gegenüber dem Antibiotikum nicht mehr empfindlich sei. Im Extremfall könnte eine Lungenentzündung also den Tod bedeuten. Dass Bakterien Resistenzen bilden würden, sei ein natürlicher Prozess. Christoph Kiefer: «Allerdings wird dieser Vorgang gefördert, je mehr man ein Antibiotikum einsetzt.»

Dennoch wurde die Wunderwaffe der Medizin bis 1999 dem Tierfutter als Leistungsförderer zugegeben. 2004 trat die Tierarzneimittelverordnung in Kraft. Seither sind sämtliche Antibiotikaabgaben an Nutztiere aufzeichnungspflichtig. Die Verordnung wurde letztes Jahr revidiert. Nun dürfen Tierärzte kritische Antibiotika, die beim Menschen besonders wirksam sind, nur noch im Notfall verwenden. Ausserdem ist die Abgabe auf Vorrat seit 2016 verboten.

Einen Viertel reduziert

Heute würden Antibiotika nur noch für begrenzte Zeiträume und in viel kleineren Mengen eingesetzt, sagt Christoph Kiefer. Da sich die Diagnostik stetig verbessere, könnten die Medikamente viel selektiver eingesetzt werden. Seit 2008 haben sich die vertriebenen Antibiotikamengen schweizweit von 70 000 Kilogramm auf 42 000 Kilogramm gesenkt. Der Verbrauch von kritischen Antibiotika konnte im letzten Jahr um 25 Prozent verringert werden. In seiner Praxis habe er den Antibiotikaverbrauch ebenfalls deutlich senken können, sagt Kiefer.

Mast als Risiko

In der Kälbermast habe man vorher regelmässig Einstallprophylaxen durchgeführt, bei denen die Tiere während fünf Tagen vorbeugend mit Antibiotika behandelt worden seien. Christoph Kiefer sieht das Hauptproblem in den Rahmenbedingungen der Kälbermast. «Ein Landwirt hat meist nicht mehr als ein, zwei Kälber, die er in die Mast gibt», sagt er. So ­kämen beispielsweise die neunzig Kälber einer Mast nicht selten aus siebzig verschiedenen Be­trieben. Deshalb würden sich schnell Infektionskrankheiten ausbilden.

Nicht ganz so scharf sei die Problematik in der Schweinemast. «Dort kommen die Tiere meist von weniger Herkunfts­orten.» Beginnt sich aber eine Krankheit in einem Kälber- oder einem Schweinemaststall zunehmend auszubreiten, erhalten dennoch sämtliche Tiere eine Antibiotikakur. Um diese sogenannte Metaphylaxe zu verhindern, seien etwa Impfungen sehr wichtig, sagt der Experte. Ausserdem sollten die Kälber eine gute Versorgung von Vitaminen und Spurenelementen erhalten und ein geeignetes Stallklima haben. Bei der Schweinemast seien eine gute Hygiene und das optimale Futter von grosser Bedeutung.

Nicht für alle nachvollziehbar

«Die Landwirte sind für das Thema Antibiotika sensibilisiert», sagt der Tierarzt. Vor anderthalb Jahr führten Christoph Kiefer und seine Mitarbeitenden aber mit Milchbauern viele Diskussionen. Mit der revidierten Tierarzneimittelverordnung wurde die Behandlung des gesunden Euters mit Antibiotika verboten. Dies war nach dem Trockenstellen – zwei Monate bevor die Kuh kalbt – üblich, da sich dann leicht Entzündungen bilden können. Stattdessen werden heute andere Mittel, wie etwa ein Versiegler, eingesetzt. «Das Verbot war nicht für alle gleich nachvollziehbar.»

Christoph Kiefer beobachtet aber ein grosses Interesse der Oberaargauer Bauern am Thema, auch am jüngsten Anlass. «Meine Klienten sind sehr offen für Alternativen», sagt er. Derzeit absolviert eine Mitarbeiterin einen Phytotherapiekurs. Für Akupunktur verweist Kiefer jeweils an ­Alternativmediziner. Viele seiner Klienten würden ausserdem, wie Familie Schmitz, ebenfalls Homöopathie einsetzen.

Die Rahmenbedingungen für den Antibiotikaeinsatz ändern sich bald wieder. 2019 wird eine Datenbank eingeführt, die den Antibiotikaverbrauch sämtlicher Schweizer Tierärzte aufzeichnet. «Wer ein bestimmtes Limit überschreitet, erhält Beratung. Zeigt sich keine Verbesserung, werden Massnahmen ergriffen.» (bga)