Haben die anderen ohne mich Spass?

Heute schon Facebook gecheckt, Whatsapp, Twitter und Instagram? Wer hier «Klar, noch vor dem Aufstehen» antworten kann, hat vielleicht Fomo (Fear of Missing Out), die Angst, etwas zu verpassen. Die gab es zwar auch schon in der analogen Welt, das digitale Zeitalter aber, vor allem Internet, Handy und soziale Netzwerke, habe die Situation zugespitzt, meinen Psychologen.

Dahinter steckt die Sorge, alle anderen könnten mehr Spass haben, Interessanteres erleben und Neueres erfahren als man selbst, sowie auch die Befürchtung, ausgegrenzt zu werden. Um auf dem Laufenden zu bleiben, werden also ständig die sozialen Netzwerke gecheckt, damit man bloss nichts Wichtiges verpasst.

Die pure Überforderung

Die New Yorker Agentur JWT hat in einer repräsentativen Befragung amerikanischer und britischer Teenager im Alter von 13 bis 17 Jahren ermittelt, dass 64 Prozent von ihnen das Gefühl kennen, auf Seiten wie Facebook ausgegrenzt zu werden. 75 Prozent dieser Jugendlichen ist es deshalb «wichtig», dass ihr Profil auf Facebook, Twitter und anderen sozialen Netzwerken richtig dargestellt wird. Im Vergleich dazu legen gerade einmal 34 Prozent aller 47- bis 66-Jährigen darauf einen besonderen Wert.

Auch wenn die Älteren nun ­angesichts derartiger Sorgen jüngerer Menschen vielleicht müde lächeln: Fomo kann sich zu einer psychischen Belastung auswachsen, Stress erzeugen, zu Nervo­sität führen, die Aufmerksamkeits-, Konzentrations- sowie Leistungsfähigkeit reduzieren und die Lebensqualität der Betroffenen deutlich einschränken. Wer will schon gerne im Abseits stehen oder das Gefühl haben, komplett hinter dem Mond zu leben – und das in Zeiten des Internets, angesichts dieser Überfülle von Informationen, wo doch alles ständig präsent ist?

Wirklich Wichtiges von Unwichtigem zu trennen, auszuwählen und zu differenzieren, zu hinterfragen, zu kritisieren, auch bewusst etwas wegzulassen oder eben gerade nicht zu mögen sowie die eigene Meinung entschlossen zu vertreten, fällt gerade jüngeren Menschen nicht immer leicht ­– die pure Überforderung droht. «Je mehr Möglichkeiten wir haben, desto weniger befriedigt uns die Wahl, die wir treffen», erläutert die australische Psychologin Amy Loughman von der RMIT-Universität in Melbourne.

Das Internet bietet aber nicht nur unzählige Möglichkeiten, es bestraft auch Abweichler, die nicht dem breiten Mainstream zustimmen: Shitstorm, Cybermobbing und Co. drohen.

Der Oxforder Psychologe Andrew Przybylski und sein Team haben in einer der wenigen repräsentativen empirischen Studien, die es zu dem Thema bisher gibt, herausgefunden: «Vor allem die sozialen Medien spielen hier eine Schlüsselrolle. Wer einen hohen Fomo-Level hat, nutzt Facebook meist schon direkt nach dem Aufwachen und auch noch kurz vor dem Einschlafen, ja sogar während der Mahlzeiten.» Der Versuch, auf diese Art und Weise nichts zu verpassen, kann angesichts der Fülle der Informationen letztendlich nur scheitern, wissen die Experten.

Die Frage, die bleibt: Was tun? «Man muss sich bewusst machen, dass Fomo auf Lügen basiert», meint die US-amerikanische Soziologin Martha Beck. «Dieses tolle, fabelhafte Leben, das andere angeblich führen und das man selber anscheinend gerade verpasst, existiert in Wahrheit gar nicht. Das ist ein Trugbild. Jeder berichtet schliesslich nur von Highlights, und selbst die sind oft gelogen.»

Höhen und Tiefen

Das Leben bestehe aber nun einmal nicht nur aus Höhen, sondern auch aus Tiefen, nur poste die eben niemand, meint auch die kanadische Publizistin Christina Crook und empfiehlt als Ausweg aus dem Dilemma, offline zu gehen. Sie hat sogar einen eigenen Begriff für ihre digitale Abstinenz geschaffen: Jomo (Joy of Missing Out), den Spass, etwas zu verpassen. «Jomo bedeutet, Spass daran zu haben, anderen Menschen von Angesicht zu Angesicht gegenüberzutreten, sich mit ihnen ­auszutauschen und eigene Erfahrungen zu machen.»

Kritikern geht dieser Ansatz nicht weit genug. Sie fordern eine bessere Medienpädagogik, um Medienkompetenz und Selbstbeherrschung im Umgang mit Internet, Handy und sozialen Netzwerken zu schulen. In einer Zeit, in der selbst viele Erwachsene nicht mehr sicher zwischen seriöser Information, Werbung und Fake-News unterscheiden können, ist das vielleicht eine ganz gute Idee. (Berner Zeitung)