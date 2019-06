Heisse Tage werden häufiger, kühle seltener

Die globale Erderwärmung ist bereits so stark fortgeschritten, dass sich die Wahrscheinlichkeit für extreme Ereignisse deutlich erhöht hat. Die Entwicklung in der Schweiz ist vergleichbar mit jener in Mitteleuropa. Länger andauernde Hitzeextreme, die heute im Durchschnitt nur alle 20 Jahre auftreten, werden Ende des Jahrhunderts zumindest doppelt so häufig und in gewissen Regionen sogar nahezu jährlich erwartet, falls die globalen Emissionen der Treibhausgase weiter wie bisher ansteigen werden. Das ist der Befund der Schweizer Klimaforscher, die den Bericht «Brennpunkt Klima Schweiz» für die Akademien der Wissenschaften verfasst haben.