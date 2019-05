Erdöl-Multi ignorierte Warnungen der eigenen Wissenschaftler

Manche Entwicklungen in der Vergangenheit haben Empörungspotenzial bis in die Gegenwart. So kursiert derzeit eine Grafik aus dem Jahr 1982 auf Twitter, die den Anstieg des Treibhausgases CO 2 in der Atmosphäre bis zum Ende des 21. Jahrhunderts darstellt. Erstaunlich ist dabei: Die abgebildete CO 2 -Konzentration für das Jahr 2019 entspricht in etwa dem Wert, den vor wenigen Tagen die US-Behörde für Ozean- und Atmosphärenforschung (NOAA) für den 5. Mai 2019 veröffentlichte: 414 Moleküle pro Million Luftteilchen, kurz ppm., gemessen an der Messstation auf dem hawaiischen Vulkan Mauna Loa.