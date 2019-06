Ein Stück Umweltgeschichte zügelt

Doch nun gibt es eine Zäsur: Die Betreiberin des LKO, Meteo Schweiz, hat sich entschieden, die Messstation an das Physi­kalisch-Meteorologische Observatorium und Weltstrahlungszentrum in Davos zu verlegen. Der Umzug hat bereits begonnen. «Diese Partnerschaft ist eine ideale Grundlage dafür, die Ozonmessreihe langfristig ­weiterzuführen», sagt Bertrand Calpini, Vizedirektor bei Meteo Schweiz. Die jährlichen Betriebskosten von durchschnittlich 420'000 Franken können dadurch um etwa ein Drittel gesenkt werden.

Damit geht in Arosa ein Stück Umweltgeschichte zu Ende. «Es besteht eine Art Hassliebe zwischen Arosa und Davos», sagte letzte Woche der Aroser Gemeindepräsident Lorenzo Schmid an der Vernissage zum Buch «Licht, Luft, Ozon», das die turbulente Geschichte des Observatoriums erzählt. Der Konkurrenzkampf zwischen dem «grossen» Davos und dem viel kleineren einstigen Bauerndorf Arosa spielt vermutlich auch bei der Gründung des Observatoriums eine Rolle.

Frühe Standortpolitik

Als der Kur- und Verkehrsverein im August 1921 den deutschen Physiker Paul Götz anstellt, geht es vor allem um Vermarktung. Frische Höhenluft und viel Sonne gelten damals unter Medizinern als wichtige Faktoren für eine ­erfolgreiche Therapie gegen ­Tuberkulose. Götz soll wissenschaftlich belegen: Wer im Höhenklima von Arosa Ferien macht, der macht auch etwas für seine Gesundheit. Von Ozon ist zu diesem Zeitpunkt noch ­keine Rede.

So beginnt der Physiker 1921 mit dem Studium der Sonnenstrahlung – auf dem Dach des Sanatoriums Arosa. Heute steht an dieser Stelle das Grand Hotel Tschuggen. Es ist der Start einer erfolgreichen internationalen Forscherkarriere. Er versteht es, innerhalb weniger Jahre ein internationales Netz mit führenden Atmosphärenforschern aufzubauen. Ein Glücksfall ist seine Freundschaft zu Gordon Dobson. Der britische Atmosphären­physiker entwickelt Spektrografen, um die Sonnenstrahlung und das Ozon zu messen. Aus den Strahlungsdaten lässt sich der Ozongehalt in der Atmosphäre bestimmen. Dobson stellt eines seiner ersten Geräte Arosa zur Verfügung. Am 23. Juli 1926 macht Götz die ersten Ozonmessungen. Seinen wissenschaftlichen Höhepunkt erlebt er jedoch nicht in Arosa, sondern auf seiner Expedition in Spitzbergen. Dort entdeckt er in den Messdaten des auf die Erde gestreuten UV-Lichts einen Effekt, der es möglich macht, die vertikale Verteilung des Ozons in der Atmosphäre abzuschätzen. Das war damals eine der grossen Fragen in der Ozonforschung. Paul Götz stirbt am 29. August 1954 im ­Alter von 63 Jahren.

Zeitlebens litt er unter den prekären finanziellen Verhältnissen des Observatoriums. Er war stets auf der Suche nach neuen Geldquellen. Die sichere, aber beschränkte finanzielle Unterstützung des Kurvereins reichte für seine Ansprüche nicht aus. Die Frage nach der Finanzierung und dem Sinn der Ozonmessungen in Arosa zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte der Messstation. Dank glücklichen Fügungen und einer unerwarteten Entdeckung gibt es das Observatorium noch heute.