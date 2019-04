Unter dem Verdacht des Landesverrats

Als Spion verhaftet

Als selbst das mächtige Bern unter dem Ansturm der französischen Truppen fiel, sandte der Abt von Einsiedeln am 8. März einen verzweifelten Hilferuf an den Kaiser. Der damit beauftragte Bote geriet damit in Bubikon allerdings in einen Händel, den Rapperswil und die Stadt Zürich gerade austrugen, und wurde der Spionage verdächtigt. Als der arme Kerl sich unbeobachtet wähnte, zerriss er den Brief des Abtes, wurde aber dabei erwischt. Der Brief wurde in Küsnacht wieder zusammengepuzzelt und die Zürcher Abgeordneten lasen folgende Zeilen des Abtes: «In unserer äussersten Gefahr und Bedrängnis, besonders da die Franken über unser Heiligthum schon lange verboset scheinen, nemmen Wir die etwan noch mögliche Zuflucht zu Ew. Exc., unserem hoch und besten freund. (. . .) Die Katholische und noch fromme Schweiz wünschte, aber eben auch villeicht zu spät, unter die Kaiserliche Beherrschung tretten zu mögen.» (Staatsarchiv Schwyz, Akten 1, 588.004, Nr. 5)

Es war tatsächlich zu spät: Am 2. und 3. Mai marschierten die französischen Truppen in das von den meisten Mönchen fluchtartig verlassene Einsiedeln ein. Einer der ersten Befehle, welche der Anführer der Franzosen, General von Schauenburg nach Einnahme des Klosters erteilte, lautete die «vierge prétendue miraculeuse» herbeizuschaffen. Die Gnadenkapelle wurde vollständig zerstört, das Kloster bis auf den letzten Stuhl geplündert. Die in ganz Europa bekannte Schwarze Madonna sollte in Paris von Napoleon als Kriegsbeute im Triumphzug ins Pantheon gebracht werden. So geschah es auch.

Der zu Beginn erwähnte Kapellbruder hatte allerdings am 1. Mai, als der Subprior beim Mittagessen war, das Standbild der Madonna mit einer Kopie ausgetauscht und das Original in Sicherheit gebracht. Als Schauenburg später zugetragen wurde, dass es sich bei seiner Kriegsbeute nur um eine Kopie der «angeblich wundertätigen Madonna» handelte, erwiderte er kurz und bündig: «Ça m’est égal.»

