Zahl der Glyphosat-Klagen gegen Bayer hat sich verdoppelt

Die Klagewelle in den USA gegen den Pharma- und Chemiekonzern Bayer um die Gesundheitsgefahren des Unkrautvernichters Glyphosat hat wie erwartet nochmals deutlich zugenommen. Bis zum 11. Oktober wurden etwa 42'700 Klagen zugestellt

Dies gab Bayer am Mittwoch bei der Vorlage der Geschäftszahlen für das dritte Quartal bekannt. Das sind mehr als doppelt so viele Klagen als die 18'400 von Mitte Juli.

Die Klagezahl schnellt seit August 2018 nach oben. Bayer hat mittlerweile drei Prozessniederlagen in den USA hinnehmen müssen und war in erster Instanz zu hohen Strafen verurteilt worden. Zuletzt hatten die Klägeranwälte erneut um weitere Mandanten geworben. Der Druck auf Bayer, sich in einem Vergleich mit der Gegenseite zu einigen, dürfte damit steigen.