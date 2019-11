Wo es noch bezahlbare Eigentumswohnungen gibt

Die Scheuchzerstrasse in Zürich, die Holbeinstrasse in Basel oder der Spitalacker in Bern: Wer sich an diesen Lagen eine Wohnung kaufen möchte, muss mit Preisen von mindestens 1,3 Millionen Franken rechnen – in Zürich gar mit 2 Millionen. Wer den Traum von den eigenen vier Wänden aber trotz der hohen Preise nicht aufgeben will, setzt sich am besten in den Bus, die Bahn oder das Tram. Denn in 30-minütiger Fahrdistanz aus den Stadtzentren heraus lassen sich noch Wohnungen unter einer Million Franken finden.