Wie ein Schweizer zum «Sisal-Baron» in Tansania wurde

Doch nun will die Welt das Plastik zum Schutz von Mensch und Natur loswerden. Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen nennt Sisal schon «Faser der Zukunft». Auch Hess glaubt an Sisal. Vom Hafen in Tanga bringen Schiffe die Ballen in alle Welt. Tansania ist mit einer jährlichenProduktion von 30’000 Tonnen nach Brasilien mit 120’000 Tonnen wieder zum zweitgrössten Produzenten aufgestiegen.

Hess weiss natürlich, in welchen Produkten Sisal steckt: in Teppichen und Taschen, in der Innenauskleidung von Autos, in Stuckdecken, in Poliertüchern. Auch gegen Erosion von Hängen werden Sisal-Netze genutzt, in die Samen eingewoben ist. Die Pflanzen wachsen und geben Halt, der Sisal verrottet. Besonders viel Sisal importiert Spanien, um die Sohlen für Espadrilles herzustellen.

Schiessen und Bratwürste am 1. August

Hess ging 1968 «einfach so» zunächst nach Moçambique. Nach weiteren Stationen in Afrika liess er sich in Kenia und Tansania nieder. Er war im Vertrieb von Bosch-Vertretungen tätig und Ostafrika-Chef des Novartis-Vorgängers Sandoz. Danach machte er sich mit einer Handelsfirma für Maschinen und Farben aus der Schweiz und aus Indien in Nairobi selbstständig.

Tansania ist aber seine Leidenschaft. Hess liess ein ehemaliges deutsches Kolonialhaus zum Hotel umbauen, produzierte Saft und Salbe aus Aloe Vera und plante einen Golf- und einen Flugplatz für Touristen. Auf dem Hotelgelände steht sogar ein Schweizer Schiessstand über 300 Meter. Am Nationalfeiertag kam früher derBotschafter. Es wurde geschossen, danach gab es Schweizer Bratwürste. Das gesamte Projekt ruht im Moment, weil Staatspräsident John Magufuli ausländischen Investoren die Geschäfte vergällt. Hess wartet auf bessere Zeiten. Bis es so weit ist, schreibt er ein Buch über sich und seine Lieblingsfaser.

Den Titel verrät er schon: «Der Sisalbaron».