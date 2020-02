Wegen Coronavirus droht Handy-Engpass in der Schweiz

Betroffen ist vor allem die Mobilfunkbranche: Chinesische Unternehmen wie Huawei liefern nicht nur Netzwerkteile für die Infrastruktur von Swisscom, Sunrise und Salt. Hersteller aus China haben für den Frühling auch erste massentaugliche Smartphones angekündigt, die den neuen Mobilfunkstandard 5G unterstützen.

Auf diese Geräte warten die Anbieter sehnlichst, um mit dem teuren Aufbau ihrer 5G-Netze Geld verdienen zu können. «Wir beschäftigen uns laufend mit der Situation», sagt Swisscom-Chef Urs Schaeppi mit Blick auf die weltweite Ausbreitung des Erregers. «Wir haben etwa unsere Bestände für Smartphones erhöht, um genug Geräte für den Verkauf bereit zu haben», sagt Schaeppi gegenüber dieser Zeitung. Es gehe darum, vorausschauend zu handeln. Denn es sei schwierig abzuschätzen, wie sich die Pandemie entwickle. Ein Sprecher von Huawei Schweiz beschwichtigt indes. Die Lieferkette funktioniere normal, erklärte er.

Ein Sunrise-Sprecher erklärte, dass mögliche Lieferengpässe davon abhängen, wie lange die Produktion eingeschränkt sei. Aktuell gebe es keine Probleme. Der unabhängige Telecomkonzern Mobilezone hat angesichts des chinesischen Neujahrsfestes Handys bereits auf Vorrat gekauft und verfügt aktuell über gute Lagerbestände, wie Marketingchef Gregor Vogt sagt.

Wohl noch länger kein Normalbetrieb in China

Auch bei Industriefirmen könnte das Virus deutliche Bremsspuren hinterlassen. In der Autobranche stehen die Bänder nicht nur in China still, sondern auch in anderen Ländern. Der Autobauer Hyundai hat Medienberichten zufolge wegen Problemen in der Lieferkette die Produktion in Südkorea heruntergefahren. Und auch bei Fiat Chrysler droht der «Financial Times» zufolge durch Lieferverzögerungen der Stillstand eines Werks in Europa.

Die Wirtschaftskammer Schweiz-China rechnet mit Engpässen bei Komponenten, die in China hergestellt werden. Selbst wenn der Betrieb in den chinesischen Fabriken zu Wochenbeginn wieder anläuft, dürfte es noch länger dauern, bis die Produktion wieder in normalen Bahnen läuft.