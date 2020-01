Trumps Davoser «Boom»-Aussage im Faktencheck

US-Präsident Donald Trump hat seine Eröffnungsrede am WEF in Davos als Wahlkampfplattform genutzt. Rund vierzig Minuten zählte er eine ökonomische Errungenschaft nach der anderen auf, die sein Land unter ihm erreicht habe. Trump lieferte Zahlen zu Jobs, Arbeitslosenquoten und Löhnen. Am Schluss liess sich aber alles Gesagte auf ein Zitat herunterbrechen.