Reaktionen: «Trump attackiert die Klima-Agenda des WEF»

Trump habe eine 30-Minütige Wahlkampfrede gehalten, schreibt hingegen eine Korrespondentin der «Washington Post».

Trump just gave a 30 minute campaign speech at #DavosHe touted the stock market, low unemployment & rising wagesHe touted his trade deals, US energy and lower regulation.His only message to the world: “The US is by far the strongest economic power” #WEF50 — Heather Long (@byHeatherLong) January 21, 2020

Trump ging im zweiten Teil seiner Rede auch auf die Klimathematik ein. Die Erschliessung neuer Energieressourcen sei eines der obersten Ziele seines Landes, sagte er. Dazu gehörten auch nachhaltige Energien. Der US-Präsident kündigte an, dass die USA der «Trillion Tree Campaign» beitreten werde. Sein Land werde zahlreiche Bäume pflanzen. Bereits heute gebe es in den USA die «sauberste Luft und das sauberste Trinkwasser», sagte Trump. Er widersprach damit zahlreichen Kritikern, die den USA Versagen im Kampf gegen den Klimawandel vorwerfen. Er wolle den «Propheten den Niedergangs, den Apokalyptikern» entgegentreten, sagte Trump.

Weniger rosig sieht Ishaan Tharoor, Ausland-Korrespondent der «Washington Post», die Bemerkungen des US-Präsidenten zur Klima-Thematik: «Wow: Trump lanciert eine Riesen-Attacke gegen die Klima-Agenda des WEF.»

Wow: Trump launches huge attack on @WEF's climate reckoning agenda. "We must reject the perennial prophets of doom, they are the heirs of yesterday’s foolish fortune tellers," he said. Also celebrated cheap US oil and natural gas. — Ishaan Tharoor (@ishaantharoor) January 21, 2020

Schockiert zeigte sich der Chef der deutschen Grünen, Robert Habeck: «Ich habe nicht viel erwartet, aber mit dieser Rede hat Trump das Konzept der Konferenz zerstört, den multilateralen Ansatz und die Ziele von Klaus Schwab, dem Gründer des Forums», sagte der Politiker der «Frankfurter Allgemeinen».

Im scharfen Kontrast zu Trumps Rede steht die Botschaft von Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga. Sie twittert über die Botschaft der Bienen und meint damit, dass wirtschaftliche Interessen im Einklang mit der Natur stehen müssten.