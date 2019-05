Ypsomed hält an der Verlagerung fest

Mit 51 Prozent lehnte das Stimmvolk die Steuervorlage knapp ab. Die Steuern werden nun nicht von 21 auf 13 Prozent gesenkt werden. Trotzdem hält Michel an der Verlagerung der Stellen fest, wie er an der Medienkonferenz zu den Jahreszahlen deutlich macht. «Der Kanton Solothurn bekennt sich im Gegensatz zu Bern zur Industrie», begründet Michel den Entscheid.

So stimmten gut 65 Prozent der Kantonsräte der Vorlage zu. In Bern sei es hingegen noch nicht angekommen, dass eine unternehmerfeindliche Politik nicht zukunftsträchtig sei, so Michel. Das sei verheerend, insbesondere, weil der Lastenausgleich mittel- oder langfristig abnehmen könnte.

In Solothurn hat Michel, der als FDP-Kantonsrat an der Vorlage wesentlich mitgearbeitet hat, mehr Hoffnung. Auch im Hinblick auf den geplanten dritten Anlauf der Steuerreform. «Jetzt gilt es noch die SVP und das Gewerbe zu gewinnen.»

Für die Verlagerung gab es aber nicht nur politische Gründe. «Wir kommen in Burgdorf an Kapazitätsgrenzen.» Im vergangenen Jahr schuf Ypsomed in der Schweiz 100 Stellen, die Hälfte davon in Burgdorf. In Solothurn gibt es hingegen genug Platz für weitere Mitarbeitende. So wurden bereits 40 Stellen dorthin verlagert, 60 werden nach Sanierungsarbeiten im Januar 2020 folgen. Abgänge beim Personal habe es wegen der Verlagerung keine gegeben, sagt Michel.

An Bauland mangeltes in Burgdorf nicht

Gibt es denn in Burgdorf nicht genügend Land, um auszubauen? «Wir könnten schon einen Turm mit Büroraum hier hinstellen», sagt Michel und weist auf den Parkplatz vor dem Hauptsitz in Burgdorf hin. Aber langfristig investiere er lieber in Solothurn als in Bern. Auch in der Buchmatt eingangs Burgdorf, wo Ypsomed bereits einen Sitz hat, gäbe es Bauland.

Zwar nicht im Besitz der Unternehmung. «Wenn wir bauen möchten, würde das die Stadt aber sicherlich begrüssen», ist Michel überzeugt. Ausschlaggebend sei jedoch gewesen, dass in Solothurn bereits bestehende Räumlichkeiten schnell genutzt werden könnten.