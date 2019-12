Wie Tiktok seine Nutzer überwacht

Der Schweizer Tiktoker Brian Havarie erklärt, wie man die App einsetzt. Video: Tamedia

Zunächst hatte die Plattform das millionenfach aufgerufene Video einer Nutzerin zwischenzeitlich gelöscht, die die Verfolgung muslimischer Uiguren in China anprangerte – wegen einer Verletzung der Richtlinien. Anschliessend entschuldigte sich Tiktok für den Schritt und teilte mit, der Clip sei aufgrund eines «menschlichen Fehlers» vorübergehend entfernt worden und schnell wieder verfügbar gewesen.

Anfang der Woche legte das Portal Netzpolitik.org offen, dass Tiktok in der Vergangenheit laut internen Dokumenten Videos von Nutzerinnen und Nutzern mit Behinderung sowie dicken oder queeren Menschen versteckt, also in ihrer Reichweite beschränkt haben soll.

In den Moderationsregeln der Plattform wird das demnach als Schutzmassnahme deklariert: Man müsse annehmen, dass es sich um Leute handle, bei denen man «auf Basis ihrer physischen oder mentalen Verfassung» davon ausgehen müsse, dass sie zum Ziel von Mobbing würden. Überdies prüft die US-Regierung derzeit, wie stark der Einfluss der chinesischen Regierung auf die Nutzerdaten ist.

Wie vertrauenswürdig ist Tiktok also?



Um der Frage nachzugehen, hat diese Zeitung den Datenverkehr von Tiktoks App und Website mitgeschnitten und ausgewertet. Die App verlangt zwar keine Anmeldung. Anonym ist man dort dennoch nicht unterwegs: Auf fast jedem Smartphone gibt es Identifikationsnummern, die von den Apps ausgelesen werden. Meist sind es die Werbe-IDs von Google oder Apple. So wird der unangemeldete Nutzer zu einer Nummer, Tiktok enthält zudem die Software anderer Unternehmen, die auf die Analyse von Nutzerverhalten im Netz spezialisiert sind: Facebook und Appsflyer.