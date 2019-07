Verdacht auf Kinderarbeit bei Glitzerkosmetik

Wenn es in Beauty-Produkten glitzert, dann meistens dank dem Mineral Mica. Doch der Rohstoff hat eine dunkle Seite: Er wird oft in illegalen Minen in Ländern wie Indien gewonnen – von Kindern. Bis zu 20'000 Kinder arbeiten laut Terre des Hommes Niederlande für den Abbau. Die Dunkelziffer ist hoch. Die Abnehmer des Micas? Unter anderem grosse Kosmetikfirmen. Eine Recherche des «SonntagsBlick» zeigt nun: Auch im Sortiment der Schweizer Detailhändler taucht Mica auf – sowohl in Fremd-, wie auch in Eigenmarken.