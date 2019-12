UBS muss in den USA vor Gericht

Die UBS muss sich in einem Fall von mutmasslichem Betrug bei Wertpapiergeschäften am amerikanischen Immobilienmarkt vor der Finanzkrise vor Gericht verantworten. Eine US-Bundesrichterin wies am Dienstag einen Antrag der Bank auf Abweisung einer Klage der amerikanischen Regierung zurück. In dieser wird dem grössten Schweizer Geldhaus vorgeworfen, «katastrophale» Anlegerverluste mit Hypothekenverbriefungen – sogenannten Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS) – verursacht zu haben.