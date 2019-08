Swisscom: Ärger wegen falscher E-Mail-Adressen

Falsche E-Mail-Adressen im Kundensystem sorgen bei der Swisscom für Schwierigkeiten. Konkret seien 39 Mailadressen gefunden worden, die nicht den korrekten Mailkonten der Kunden zugewiesen waren, teilte das Telecomunternehmen am Donnerstag mit.

Somit seien Mails von Swisscom an rund 600 Privatkunden an ein fremdes Mailkonto gegangen. Darunter waren laut den Angaben Marketingmaterialien, Bestellbestätigungen sowie Informationen zu Rechnungen – allerdings ohne Verbindungsdaten, wie betont wurde. Die betroffenen Kunden würden nun informiert, so die Swisscom. Man entschuldige sich für den Vorfall.