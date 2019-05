Streit um Löhne bei DHL-Partnern spitzt sich zu

Der Kurier war zuvor bei einem anderen ehemaligen DHL-Partner in Genf angestellt, der Firma HAS. Bemerkenswert ist, dass dieses Subunternehmen bei der Genfer Unia-Sektion aktenkundig ist. Das hat mit dem Inhaber von HAS zu tun: Der Geschäftsmann hat zwei Vorgängerfirmen pleitegehen lassen – vermutlich, um Überstunden nicht bezahlen zu müssen. Von ähnlichen Fällen in der Deutschschweiz haben weder Unia noch die Gewerkschaft Syndicom Kenntnis.

Alle Mitarbeiter verloren die Stelle

Wie die «SonntagsZeitung» am vergangenen Wochenende berichtete, verurteilte das Genfer Arbeitsgericht den Unternehmer dazu, einem Fahrer 70’000 Franken an Lohn zurückzuzahlen. Der Kurier arbeitete für eine der beiden pleitegegangenen Vorgängerfirmen. DHL stellte im Februar die Zusammenarbeit mit HAS ein, worauf alle Mitarbeiter die Stelle verloren. Unia geht davon aus, dass der frühere DHL-Partner den entlassenen Fahrern Löhne im Umfang von mehreren Zehntausend Franken für Überstunden schuldet.

DHL erteilt den Forderungen aus Genf eine Absage. «Es gibt keine Verhandlungen mit Unia», sagt Michael Jutzi, Leiter Marketing und Geschäftsentwicklung. Der Grund: Das Unternehmen habe mit den Gewerkschaften Syndicom und Transfair einen Gesamtarbeitsvertrag abgeschlossen. Ein Austausch finde deshalb ausschliesslich mit diesen beiden Sozialpartnern statt. Die Arbeitsbedingungen bei den Paketlieferdiensten haben auch die Bundesbehörden auf den Plan gerufen. Die Post-Aufsicht Postcom wacht seit Anfang Jahr über neue Vorgaben für Unternehmen, die keinem Gesamtarbeitsvertrag unterstellt sind.

Beispiel Lohn und Arbeitszeit: Die jetzt geltenden Richtlinien schreiben einen Mindestlohn von brutto 18.27 Franken pro Stunde vor. Die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit darf höchstens 44 Stunden pro Woche betragen. Damit soll Lohndumping auf dem hart umkämpften Paketmarkt verhindert werden.