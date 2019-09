Schweizer Händler profitieren von Waldbränden im Amazonas

In einem unscheinbaren Gebäude am Chemin de Normandie 14 in Genf wird ein grosser Teil des Getreides gehandelt, das Menschen und Vieh rund um den Erdball verspeisen. Hier hat die Cargill International SA ihren Sitz, eine Tochtergesellschaft des gleichnamigen weltgrössten Agrarhändlers aus den USA. Sie wickelt von Genf aus ihren gesamten Handel mit Getreiden wie Weizen, Gerste, Mais und Soja ab.