Schweiz ist bei Flugverspätungen ganz vorne dabei

In welcher Feriendestination müssen sich Reisende am häufigsten auf Flugprobleme einstellen? Dieser Frage ist das Fluggasthelfer-Portal Airhelp auf den Grund gegangen. Das Portal hat mehr als drei Millionen Flugbewegungen in 14 beliebten Ferienländern und der Schweiz seit Beginn des Sommerflugplanes, am 31. März, bis zum 15. Juni 2019 analysiert. Das Ergebnis: Tunesien-Reisende müssen sich am ehesten auf Flugprobleme einstellen.