SBB entdecken weitere Wagentüren mit defektem Einklemmschutz

Die Defekte sind brisant, weil nach ersten Erkenntnissen der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) auch beim Unfallwagen der Einklemmschutz «nicht funktionsfähig» war. «Diese Defekte wären auch bei den regulären Kontrollen entdeckt worden», beteuerte Linus Loser, Leiter Bahnproduktion SBB, am Mittwoch vor den Medien in der SBB-Instandhaltungswerkstatt Herdern in Zürich.

Inwiefern von diesen defekten Türen eine Gefahr für Passagiere und Personal ausging, erläuterte der Chef der 8000 Lokomotivführer, Zugbegleiter und Rangierer nicht. Bei der als Sofortmassnahme durchgeführten Überprüfung der Arbeitsabläufe der Zugbegleiter seien die SBB zum Schluss gekommen, dass diese sicher seien. Gemäss jetzigem Wissensstand und der Sicherheitseinschätzung der Bahn sei es nicht nötig, die EW-IV-Wagen ausser Betrieb zu nehmen.

Versteckter Mangel am EW-IV aufgedeckt

Allerdings deckten die Sonderkontrollen am betreffenden Wagentyp einen versteckten Mangel auf. In einem bestimmten Betriebsmodus reagiert der Einklemmschutz weniger sensibel als vorgesehen. Bisher ist laut Loser nicht klar, weshalb. Ein Zusammenhang mit dem tödlichen Unfall bestehe gemäss dem heutigen Stand der Sust-Untersuchung nicht, betonte er.

Der 54-jährige Zugchef war vor zehn Tagen bei der Zugabfertigung eines Interregios in Baden AG tödlich verletzt worden. Er wurde bei der Abfahrt in einer Tür eingeklemmt und mitgeschleift. «Wir wissen zum heutigen Zeitpunkt nicht, was genau vor Ort passiert ist», erklärte der Leiter Bahnproduktion.

Die SBB haben als erste Reaktion mehrere freiwillige Sofortmassnahmen eingeleitet. Dazu gehören die Überprüfung der Abläufe bei der Zugabfertigung und die Sonderkontrollen am EW-IV. Zudem wurden alle Zugbegleiter erneut über den «bewährten Prozess» informiert, der zwingend eingehalten werden müsse.