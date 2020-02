Nach Tod des Orascom-Chefs: Sawiris übernimmt Leitung

Nach dem tödlichen Unfall von Unternehmenschef Khaled Bichara präsentiert Orascom DH eine Übergangslösung in der Führungsetage. So übernimmt VR-Präsident und Hauptaktionär Samih Sawiris als «Executive Chairman» vorübergehend die Leitung der Firma, wie die Gruppe am Dienstag mitteilt.