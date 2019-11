«Fuel tankering» auch bei der Swiss

Am Montag hat BBC aufgezeigt, wie Airlines mit viel mehr Kerosin durch Europa fliegen, als sie benötigen, und so das Klima zusätzlich belasten. Die Praxis wird «fuel tankering» genannt und aus Kostengründen eingesetzt. Wenn am Zielflughafen das Kerosin teurer ist als am Startort, werden die Tanks so voll wie möglich gefüllt, um für den Rückflug nicht nachtanken zu müssen.