Post macht weniger Gewinn

Tiefe Zinsen bei Postfinance und sinkenden Einkünfte im Kerngeschäft haben das Quartalsergebnis der Schweizerischen Post negativ beeinflusst: Der Konzerngewinn sank im Vergleich zum Vorjahr um fast 12 Prozent auf 130 Millionen Franken.

Das Betriebsergebnis (Ebit) ging sogar um 17 Prozent auf 172 Millionen Franken zurück, wie die Post am Dienstag mitteilte. In dieser Kennzahl spiegelten sich die Herausforderungen der Post: Sinkende Briefmengen, Preis- und Margendruck in der Logistik und anhaltend tiefe Zinsen.