Neue Plattform für die einfache Stromverrechnung

Der Stadtberner Energieversorger Energie Wasser Bern (EWB) und Postfinance wollen mit Hilfe der Blockchain-Technik die Verrechnung von selbst erzeugter Energie erleichtern. Sie haben dafür gemeinsam das Start-up-Unternehmen Ormera AG gegründet.

Wie EWB am Montag mitteilte, wird in der Schweiz immer mehr erneuerbarer Strom in dezentralen Produktionsanlagen erzeugt und direkt vor Ort verbraucht. Das 2018 in Kraft getretene neue Energiegesetz ermögliche Hauseigentümern den «Zusammenschluss zum Eigenverbrauch» (ZEV).