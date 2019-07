Nach Klima-Demo: Jetzt wehrt sich die UBS gegen die Vorwürfe

Nachdem in der Vorwoche Greenpeace-Aktivisten in öffentlichkeitswirksamen Aktionen gegen die Grossbank protestiert hatten, erläuterte diese nun ihre Klimastrategie.

Mit dieser Klimastrategie und der Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutionen und Akteuren wolle sie den Übergang zu einer kohlendioxid-ärmeren Wirtschaft mitgestalten, hiess es an einem Medienanlass am Mittwoch in Zürich. Damit schütze man auch die Vermögenswerte der Kunden, wurde betont.