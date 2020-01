Mit Recyclingplastik auf Kundenfang

Umweltschützer haben Nestlé jüngst als einen der grössten Plastikverschmutzer weltweit gebrandmarkt. Diesen Ruf will der Konzern loswerden und steckt in den kommenden fünf Jahren zwei Milliarden Franken in die bessere Wiederverwertung. Für Firmenchef Mark Schneider ist das auch ein Marketinginstrument im Ringen um die Gunst junger, umweltbewusster Kunden.