Mit lokaler Musik gegen Apple und Spotify

Überhaupt gehe es der Firma trotz der Konkurrenz des «early movers» Spotify und finanzstarker Konkurrenz wie Apple und Amazon «überraschend gut», sagt Albrecht. 14 Millionen zahlende Nutzer hat Deezer mittlerweile, von Investoren hat man 160 Millionen Euro eingesammelt, um das weitere Wachstum zu befeuern. Der Umsatz stieg im vorigen Geschäftsjahr um 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Das war allerdings nicht immer so. «Vor drei Jahren war es schlimm», sagt Albrecht. Damals habe die Firma noch zu fast drei Vierteln auf Kooperationen mit Telekommunikationsanbietern gesetzt, die Deezer-Abos als Option in ihren Verträgen anboten. Mittlerweile hat sich dieses Verhältnis umgekehrt, nun hat Deezer knapp drei Viertel der Kunden direkt. Das spült mehr Geld in die Kassen, weil Deezer die Erlöse nicht mehr mit den Telekom-Anbietern teilen muss.

Labels verdienen so gut wie nie

Allen Streaming-Anbietern kommt auch zugute, dass sie inzwischen weniger Prozente an die Labels abgeben müssen. Früher zahlten sie dabei sogar 120 Prozent des Verkaufserlöses, jetzt sind es noch 60 Prozent, sagt Albrecht. Der Grund ist ein einfacher: Die Labels verdienen in der beginnenden Streaming-Ära so gut wie noch nie zuvor. Während die Branche früher kaum über 20 Milliarden Dollar Umsatz hinausgekommen sei, sei man jetzt auf dem Weg zu 70 Milliarden Dollar.

Die Künstler haben davon allerdings nicht viel, wenn sie nicht gerade zu den besonders angesagten Pop-Musikern zählen. Denn die Labels zahlten immer noch so wie früher. «Das ist unfair», sagt Albrecht.

«Aus den Kämpfen in den USA halten wir uns raus.»Deezer Chef Hans-Holger Albrecht

53 Millionen Stücke hat Deezer mittlerweile im Angebot, aber, sagt Albrecht, «am wichtigsten ist die erste Million, die macht am meisten aus». An der Masse wird sich also der Kampf der Plattformen nicht entscheiden. Sind es dann vielleicht Dinge wie die Steuerung durch gesprochene Kommandos wie bei den Anbietern Amazon oder Apple?

Für Albrecht ist jedenfalls klar: «Aus den Kämpfen in den USA halten wir uns raus.» Auch in China sieht der Deezer-Chef keine Chancen, da es wegen der Lizenzen dort viel zu schwierig sei, Fuss zu fassen. Der Markt, glaubt er, werde aber noch länger in Bewegung sein. Es gebe also Chancen, Anteile zu ergattern.