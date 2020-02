Migros-Schoggi aus Deutschland

«Von uns. Von hier». Mit diesem Slogan bewarb die Migros lange ihre Eigenmarken. Als «weltweit einzige Detailhändlerin» stelle sie einen grossen Teil ihres Sortiments in eigenen Industriebetrieben in der Schweiz her. Doch nicht überall, wo das markante «M» draufsteht, steckt auch Schweiz drin. Einige der neuesten Schokoladen unter der Marke M-Classic kommen aus dem Ausland.