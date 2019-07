Konzerne fordern zum Zugfahren auf

Fliegen gilt als das neue Rauchen. Was einst als weltmännisch galt, wird heute oft eher im ­Geheimen gemacht. Doch trotz Freitagsdemos und lauten Klima­protesten ist die Anzahl der Passagiere am Flughafen Zürich weiter gestiegen. In den letzten zehn Jahren hat sie von etwas über 20 Millionen auf mehr als 30 Millionen zugenommen.