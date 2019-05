Keiner wird gewinnen

Smartphones haben die Welt nicht ohne Grund erobert. Sie bieten Zugang zu einer Vielzahl von Funktionen und Diensten und sind dabei so leicht zu handhaben, dass schon Kleinkinder intuitiv erfassen, wie das geht. Aber was einfach daherkommt, erfordert meist die grössten Anstrengungen. Das gilt für die Benutzeroberfläche, also die Software, ebenso wie für die Hardware. Die ersten Mobiltelefone konnten nichts ausser Telefonieren, waren aber klobige Knochen. Moderne Smartphones sind eine Symphonie aus höchstentwickelter Technik und Software, nur wer Zugriff auf die besten Zutaten hat, kann auch hervorragende Smartphones bauen.