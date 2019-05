Höchstes US-Gericht lässt Kartell-Klage gegen Apple zu

Allerdings dürften nun Jahre vergehen, ehe ein Urteil zustande kommt. Und doch ist die Zulassung der Klage gegen Apple von grosser Bedeutung für die Tech-Branche. Das liegt an Richter Kavanaugh. Um dessen Berufung an den Supreme Court durch US-Präsident Trump im vergangenen Oktober hatte es wegen gegen ihn erhobener Vorwürfe sexueller Übergriffe grossen Streit gegeben. Nun steht Kavanaugh wieder im Zentrum der Aufmerksamkeit, denn sein Votum gab in diesem Fall den Ausschlag.

Wandelt sich die Haltung des wichtigsten Gerichts?

Kavanaugh stimmte überraschend gemeinsam mit den vier eher als liberal eingeordneten Richtern für eine Zulassung der Klage, die anderen vier als konservativ geltenden Richter stimmten dagegen. Hätte Kavanaugh, der ebenfalls als Konservativer gilt, mit ihnen gestimmt, wäre Apple die Sache losgewesen. In der Vergangenheit hatte es sich immer wieder gezeigt, dass liberale Richter kartellrechtlichem Vorgehen gegen grosse Unternehmen offener gegenüberstehen als ihre konservativen Kollegen.

Obwohl der Supreme Court auf Jahre hinaus mehrheitlich konservativ besetzt sein dürfte, deutet sich in diesem Urteil möglicherweise ein Wandel in der Haltung des Gerichts gegenüber kartellrechtlichen Massnahmen gegen die Tech-Konzerne an. Es dürfte nun grundsätzlich leichter für Kunden sein, Tech-Konzerne wegen möglicher Kartellverstösse zu verklagen.

Für Professor Mark Patterson, der ein Buch über das Kartellrecht in Zeiten der Internetwirtschaft geschrieben hat, ist das Urteil des Supreme Court nur ein erster kleiner Schritt auf dem Weg zu strengeren Kartellregeln in Amerika. Denn auch dieses Urteil stützt sich noch auf die Frage, ob Kunden ein finanzieller Nachteil erwachsen ist. Amerika müsse aber endlich erkennen, dass die Regeln des fairen Wettbewerbs auch dann verletzt sein können, wenn vordergründig gar kein Geld fliesst. Dann nämlich wäre der Weg frei, um auch Firmen wie Google oder Facebook unter die Lupe zu nehmen, wie die EU es schon seit einiger Zeit tut.

Grosse Hoffnungen, dass das bald geschieht, macht Patterson sich allerdings nicht: «Es ist verdammt schwer, die Menschen davon zu überzeugen, dass sie übers Ohr gehauen werden, wenn das Zeug umsonst ist.»