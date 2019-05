GVB holt neuen Chef bei der Post

Der 50-Jährige soll bei dem Unternehmen, das dem Kanton gehört, den digitalen Wandel vorantreiben. Bei der Post hat er digitale Produkte für die Gebäudebewirtschaftung entwickelt und mit seinem Team 2017 dafür den Preis «Swiss Real Estate Award» erhalten. Dürig hatte die Technikerschule in Bern absolviert und sich als Betriebsökonom und einem Master of Advanced Studies in Real Estate aus- und weitergebildet.

Ueli Winzenried verlässt die GVB nach 20 Jahren an der Spitze wie geplant per Ende Februar 2020. Ganz in den Ruhestand gehen wird Winzenried noch nicht, sondern er will danach als Wirtschaftskonsulent in einer Anwaltskanzlei in Bern tätig sein, wie es weiter hiess. Der Verwaltungsrat bedankt sich bereits bei ihm. Er habe die GVB äusserst erfolgreich geführt und als attraktives und leistungsfähiges Unternehmen am Markt positioniert.

Bei der GVB müssen alle Haushalte im Kanton Bern gegen Feuer- und Elementarschäden versichert sein. Die Tochtergesellschaft GVB Privatversicherungen bietet ausserhalb des Monopols Zusatzversicherungen an. Die Gruppe zählte Ende 2018 intern 240 Vollzeitstellen, die Zahl der externen Mitarbeitenden belief sich auf 308.