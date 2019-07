«Es gehört etwas Hirnschmalz dazu»

Der Wohnungsbau der SBB steht in der Kritik. Was macht der Konzern falsch?

Der Widerstand ist nicht gegen das Tun der SBB gerichtet. Er kommt auf, weil man mit uns gut Politik machen und preisgüns­tiges Wohnen pushen kann. Im Moment nehmen wir dies sehr stark in der Stadt Zürich wahr, obwohl wir dort den höchsten Anteil an preisgünstigem Wohnbau im Portfolio haben.