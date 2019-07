Erste «grüne» Anleihe bringt 200 Millionen ein

Frau Thoma, welche Projekte wollen Sie mit den 200 Millionen Franken finanzieren, die Sie mit der als «grün» deklarierten Anleihe erhalten?

Suzanne Thoma: Die BKW finanziert sich grundsätzlich am Kapitalmarkt und hat nun zum ersten Mal eine grüne Anleihe lanciert. Die Mittel fliessen in Windkraftanlagen in Norwegen (116 Millionen Franken) und in Frankreich (60 Millionen) sowie in Kleinwasserkraftwerke in der Schweiz (24 Millionen).

Welche Kriterien erfüllen Sie, damit die Anleihe als grün gilt?

Wir richten uns nach den Prinzipien des Verbands International Capital Market Association (ICMA). Demnach muss das Geld in Projekte mit messbarem ökologischem Mehrwert fliessen. Die Einhaltung der Prinzipien liessen wir uns durch eine Zweitmeinung der unabhängigen Ratingagentur ISS-Oekom bestätigen.

Müssen Sie voraussichtlich weniger Zins zahlen als mit einer normalen Anleihe?

Wir sprechen mit einer grünen Anleihe eine breitere Investorenbasis an als mit einer normalen Anleihe. Der Zins fällt leicht tiefer aus. Für uns steht jedoch das nachhaltige Engagement und die Umsetzung der Unternehmensstrategie im Vordergrund.

Wie gross war das Interesse an der grünen Anleihe?

Ausserordentlich gross. Die BKW war einmal mehr Pionierin, dieses Mal für den Kapitalmarkt. Die Lancierung der ersten grünen Anleihe eines börsenkotierten Schweizer Unternehmens ist ein voller Erfolg. Die herausgebenden Banken BNP und UBS sprechen von einem Meilenstein. Die Anleihe wurde denn auch mehrfach überzeichnet.

Wie verträgt sich die Beteiligung der BKW am deutschen Steinkohlekraftwerk Wilhelmshaven mit dem grünen Mantel, den sich die BKW nun anzieht?

Wir befinden uns in einer Transformation. Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz stehen im Zentrum unserer Unternehmensstrategie. Eine Umstellung auf einen vollständig erneuerbaren Produktionspark braucht jedoch Zeit. Bei der grünen Anleihe sind Kohle- und Gaskraftwerke bewusst ausgeschlossen. Wir ermöglichen Anlegern somit, gezielt in grüne Anlagen zu investieren. Zudem haben wir uns das ehrgeizige Ziel gesetzt, dass 75 Prozent der installierten Leistung unseres Kraftwerksparks bis 2023 erneuerbar sein sollen. Schon seit 2013 setzen wir bei Investitionen in neue Kraftwerke ausschliesslich auf erneuerbare Energien. Auch bei unserem Dienstleistungsgeschäft stehen Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz von Gebäuden und Infrastrukturen im Zentrum.

Planen Sie einen Ausstieg aus Wilhelmshaven?

Die Umgestaltung der Energieinfrastruktur nimmt Jahrzehnte in Anspruch und kann nicht kurzfristig vollumfänglich erfolgen. Wilhelmshaven gehört zu den effizientesten und saubersten Kohlekraftwerken weltweit. Solange diese Produktion nicht durch Erneuerbare ersetzt werden kann, schadet die Abschaltung der Anlage dem Klima, weil dann stattdessen belastendere Kraftwerke – wie zum Beispiel Braunkohlekraftwerke – in die Bresche springen werden.

Sind für Sie Atomkraftwerke eine Option, um dem Klimawandel zu begegnen, und wären daher auch mit einer grünen Anleihe finanzierbar?

Nein, Kernkraftwerke qualifizieren sich gemäss den erwähnten Prinzipien nicht als grüne Projekte und sind daher nicht durch eine grüne Anleihe finanzierbar.

Beim Windpark Fosen in Norwegen, an dem die BKW beteiligt ist, haben Rentierzüchter vom Volk der Samen protestiert, weil er ihren Lebensraum gefährde. Ist für Sie das Kraftwerk trotzdem ökologisch nachhaltig?

Das Projekt ist ökologisch nachhaltig. Es ist von den norwegischen Behörden bewilligt worden, welche die Belange der indigenen Bevölkerung in der Verfassung garantieren und in der Rechtsprechung berücksichtigen. Dies ist uns sehr wichtig.

Welche sozialen Kriterien erfüllen Sie für die grüne Anleihe?

Bei einer grünen Anleihe liegt der Fokus auf Projekten mit messbarem ökologischem Mehrwert. Auf sozialer Seite achten wir auf den Einbezug der lokalen Bevölkerung in die Projekte, hohe Standards bei Arbeitssicherheit und Arbeitsbedingungen sowie eine langfristige regionale Wertschöpfung.

Werden Sie künftig weitere grüne Anleihen ausgeben?

Wir sind am Markt tätig und finanzieren uns an den Märkten. Aktuell ist keine zusätzliche Kapitalaufnahme geplant. Das könnte sich aber ändern. Wenn bestehende Anleihen zur Rückzahlung fällig werden, prüfen wir zudem die Refinanzierung durch einer weitere grüne Anleihe.