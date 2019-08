«Eine Kerosinsteuer würde die Umwelt zusätzlich belasten»

Die Branche hat sich selbst Ziele gesetzt: CO2-neutral wachsen ab 2020, reduzieren auf 50 Prozent bis 2050. Reicht das aus?

Mit dem Klimaschutzinstrument Corsia hat sich zum ersten Mal eine globale Branche eine freiwillige Selbstverpflichtung auferlegt. 80 Prozent der weltweiten Luftverkehrsindustrie wird schon ab dem kommenden Jahr mitmachen. Das ist eine grosse Errungenschaft. Wir sind bereits seit acht Jahren Teil des europäischen Emissionshandels, dem ausser der Luftfahrt kein einziger weiterer Verkehrsträger beigetreten ist. Wir haben als Branche die vierthöchste Steuerbelastung in Europa und finanzieren unsere Infrastruktur mit sechs Milliarden Euro pro Jahr selbst. Man kann uns also kaum vorhalten, dass wir uns unserer Verantwortung nicht stellten.

Der Emissionshandel kompensiert nur Emissionen, die entstehen. Was kann die Branche tun, um Emissionen zu reduzieren?

Kurzfristig ist der wirksamste Hebel der Einsatz neuer Flugzeuge. Jedes Mal, wenn wir ein altes durch ein neues Flugzeug ersetzen, bedeutet das 25 Prozent CO2-Einsparung. Lufthansa erhält in den nächsten zehn Jahren im Durchschnitt alle zwei Wochen ein neues Flugzeug. Wir investieren jedes Jahr mehr als unser operatives Ergebnis in die Erneuerung unserer Flotten. Mittelfristig ist ein grosser Hebel die Schaffung einer effizienteren Flugsicherung in Europa. Bis zu zehn Prozent aller Emissionen könnten dadurch verhindert werden. Langfristig ist es der Einsatz synthetischer Treibstoffe, die CO2-neutral sind. Damit kommen wir auf eine Einsparung von bis zu 90 Prozent.

Es gibt einen ziemlichen Hype rund ums Thema elektrisches Fliegen. Sie haben das gar nicht aufgezählt.

Da gibt es begrenzte Einsatzgebiete. Bei kurzen Strecken und kleinen Flugzeugen ist das vorstellbar, bei grösseren Flugzeugen noch nicht. Um einen Liter Kerosin zu ersetzen, braucht man 70 Kilo Batterien. Mit dem heute notwendigen Batteriegewicht an Bord kommt kein Verkehrsflugzeug über den Atlantik.

Biotreibstoff hat einen zu hohen Preis für die Umwelt. Die Antwort sind synthetische Treibstoffe.Carsten Spohr, CEO und Verwaltungsratspräsident der Lufthansa

Passagiere können beim Buchen anklicken, wenn sie ihre Emissionen kompensieren wollen. Sie zahlen dann extra dafür. Warum machen Sie das nicht einfach automatisch?

Das wäre eine simple Preiserhöhung. In einem so hart umkämpften Markt wie dem Luftverkehr ist das nicht realistisch. Wir kompensieren aber freiwillig alle Dienstreisen der Mitarbeiter des Lufthansa-Konzerns. Und seit dieser Woche bieten wir unseren Kunden eine neue Form der Kompensation an, bei der sie zwischen der Verwendung von alternativen Treibstoffen und den bekannten Kompensationsmöglichkeiten wählen können.

Wundert Sie, dass das Fliegen bei der Klimadiskussion im Zentrum steht? Die Branche ist für knapp drei Prozent der Schadstoffe verantwortlich, andere Sektoren für wesentlich mehr.

Wir wollen nicht relativieren, dass wir für 2,8 Prozent der Emissionen verantwortlich sind. Aber wir haben viel zu wenig betont, was wir dafür bieten. Wir ermöglichen eine Welt, in der es nicht mehr so einfach ist, über andere Menschen Vorurteile zu entwickeln, weil man mit eigenen Augen fremde Kulturen erleben kann. Globalisierung ohne Luftverkehr gibt es nicht. Der Wohlstand hängt von einer weltweit vernetzten Wirtschaft ab, die ohne Luftverkehr nicht denkbar ist. Ob die Verursacher der restlichen 97,2 Prozent der CO2-Emissionen einen ähnlich positiven Beitrag für die globale Gesellschaft leisten? Da habe ich Zweifel.