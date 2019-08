Ein Zeichen der Trauer – und der Unzufriedenheit

Mit dem lauten Hupen gedenken die SBB-Mitarbeiter des verstorbenen Zugbegleiters. Video: Hannes Weber

Doch die SBB müssen es schaffen, das Vertrauen ihrer Mitarbeiter zurückzugewinnen. Das Vertrauen in das Bahnmaterial, aber auch das Vertrauen in die Führung. Zu oft in den vergangenen Jahren haben sie Entscheide getroffen, die den Mitarbeitern aufgebürdet wurden. Restrukturierung folgt auf Restrukturierung, dadurch steigt der Arbeitsdruck, Planungstools funktionieren nicht, das Bahnsystem zeigte sich in der letzten Zeit pannenanfällig.

Die Trauer um den Tod des Zugbegleiters steht deshalb auch für die Unzufriedenheit mit dem Zustand der SBB. Bähnler identifizieren sich mehr mit ihrem Arbeitgeber als andere Berufsgruppen. Wenn dieser aber immer wieder negativ auffällt, fördert dies das Vertrauen nicht. Weder bei den Mitarbeitenden noch bei den Kunden, die sich täglich zu Hunderttausenden auf die SBB verlassen. Es ist zu hoffen, dass die Führung die Anteilnahme richtig zu deuten weiss.