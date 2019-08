Ein Schweizer Start-up mischt die Reisebranche auf

Profitieren von der Berliner Szene

Um von der dynamischen Startup-Szene Europas und dem grossen Pool an qualifizierten Mitarbeitenden zu profitieren, hat GetYourGuide das Hauptquartier nach Berlin verlegt. Rund 370 Angestellte zählt das Unternehmen in der deutschen Hauptstadt, die dank Firmen wie Zalando oder ImmobilienScout24 als Hot-Spot der Gründerszene gilt. In Zürich hat GetYourGuide nach wie vor die Entwicklung und Technik. Knapp 40 Spezialisten arbeiten auf zwei Stockwerken an der Stampfenbachstrasse nahe dem Central. Die restlichen Angestellten der total 500 Mitarbeitenden sind in einer der mittlerweile 14 Niederlassungen weltweit tätig. Das Unternehmen baut sowohl in Berlin als auch in Zürich die Belegschaft stark aus. Zudem sollen weltweit neue Niederlassungen hinzukommen. Laut eigenen Prognosen will GetYourGuide im nächsten Jahr bis zu 800 Angestellte zählen. (eme)