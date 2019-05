Diese Jobs reichen nicht mehr zum Leben

Nennen wir sie Cristina*. Die 28-jährige Portugiesin lebt seit eineinhalb Jahren in der Schweiz, irgendwo im Kanton Zürich. Sie will nicht erkannt werden, um ihre Anstellung bei einer kleinen Reinigungsfirma in Uster ZH nicht zu verlieren. Cristina reinigt Wohnungen, Treppen, Eingangsbereiche privater Häuser. Der Mindeststundenlohn gemäss Gesamtarbeitsvertrag beträgt 18.80 Franken. Bei der erlaubten Höchstarbeitszeit von42 Stunden macht das bescheidene 3158 Franken pro Monat.