Die SBB sind im Krisenmodus

Hoffnung gibt es auch beim Sorgenkind SBB Cargo. Dort machen nun private Transporteure mit, und ein McKinsey-Mann übernimmt den Posten an der Spitze des Verwaltungsrats. Der Neue ist ehemaliger Berater von SBB Cargo. Somit ist auch das Erbe von Meyer – der sich dagegen sträubte, seinen Posten im Verwaltungsrat aufzugeben – bei der Cargo-Tochter gesichert.

Der Reputationsverlust steigt mit jeder weiteren Meldung zu den Unglückswagen, mit jeder Verspätung, mit jeder Kleinigkeit, die die SBB nicht auf die Reihe kriegen.

Alles wäre aufgegleist, der 58-jährige Meyer könnte sich zurückziehen und einer ruhigeren Zeit in den Verwaltungs­räten dieser Nation entgegenschauen. Mitnichten wäre alles gut. An anderen Fronten gibt es weiterhin Probleme: Bei Lokführern und Rollmaterial gibt es zum Beispiel keine Reserven, die Pünktlichkeit auf einzelnen Strecken lässt zu wünschen übrig. Aber es wäre für Meyer zumindest ein einigermassen positiver Abschluss im Bereich des Möglichen gelegen.

Doch dann passierte Anfang August der tödliche Unfall eines Zugbegleiters in Baden. Seither befinden sich die SBB im Krisenmodus, Meyer in­klusive. Der Reputationsverlust steigt mit jeder weiteren Meldung zu den Unglückswagen, mit jeder Verspätung, mit jeder Kleinigkeit, die die SBB nicht auf die Reihe kriegen. Und solche Meldungen kommen fast im Tagesrhythmus.

Die Reaktion der SBB auf die Krise: Statt von Anfang an transparent über die Probleme zu informieren, wirft man die PR-Maschinerie an. Seit das Bundesamt für Verkehr Massnahmen wegen der defekter Türen angekündigt hat, verschickten die SBB ein gutes Dutzend Mitteilungen an die Medien, mehrere Pressekon­ferenzen fanden statt. Und dies innerhalb von wenigen Tagen.

Der Plan ist offensichtlich

Der Inhalt dieser Veranstaltungen und Meldungen bewegte sich teilweise zwischen null Neuigkeitswert bis zu eigentlichem Grössenwahn: So wurde, um die Partnerschaft mit der Südostbahn zu symbolisieren, ein Zug präsentiert, der bereits seit längerer Zeit fährt; eine neue App lanciert, die «ein Angriff auf das Silicon Valley» sein soll; oder die Digitalisierung als Heilmittel für eine bevorstehende Pensionierungswelle präsentiert.