Die Minischweiz hofft auf Inder: «Ohne Buffet kommen die nicht»

Joël Vuigner läuft um das Schilthorn, rennt fast einen Chinesen über den Haufen, dann unter dem Titlis durch – jetzt muss er gleich um die Ecke schiessen, und schau an, da kommt er. Der Traverso, der neue Voralpen-Express, kupferfarben, ein Zug gefertigt in 1500 Stunden Handarbeit. Der neuste Schrei in Melide. «Schön oder?», fragt Vuigner ohne die Antwort abzuwarten.