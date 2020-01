Die Migros hat zu kämpfen

Dieser Rückgang hat verschiedene Gründe. Die Deutschen Discounter Lidl und Aldi setzen den orangen Riesen zunehmend unter Druck. Die Migros versucht zwar seit Mitte letzten Jahres Gegensteuer zu geben und senkte die Preise ihrer 1500 meistverkauften Produkte. Doch offensichtlich greift die neue Strategie noch nicht. Das Preis-Image der Migros hat bei ihren Kunden gelitten, und die Discounter holen auf.

Fokus auf Supermärkte

Der Detailhändler muss sich neu aufstellen. Doch der Strategiefindungsprozess scheint auch an der genossenschaftlichen Struktur der Migros zu kranken. Die Zentrale in Zürich und die Regionalfürsten scheinen sich nicht einig zu sein. Das lähmt den orangen Riesen. Denn Strategien müssen von den regionalen Chefs im Ausschuss Detailhandel abgesegnet werden.

Das neue Ziel, sich wieder auf das ursprüngliche Kerngeschäft der Migros – die Supermärkte – zu fokussieren, ist im Gange. Die Tochterunternehmen Interio, Depot und der E-Bike-Shop M-Way sind bereits verkauft. Auch die Warenhauskette Globus soll bald einen neuen Besitzer haben.

Die Schwäche im Kerngeschäft der Migros zeigt deutlich: Neue Konzepte müssen her, die neue Präsidentin Ursula Nold ist gefordert. Denn die Konkurrenz schläft nicht: Die Discounter Lidl und Aldi dürften im letzten Jahr alle um über 2 Prozent gewachsen sein. Und wie es die Migros schaffen will, in ihrem Kerngeschäft wieder zu wachsen, bleibt die zentrale Frage.