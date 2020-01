Die grosse Film-Offensive von Lego, Playmobil und Co.

Lego-Movie mit Oscar-Nominierung

Auf das Lizenzgeschäft wollen sich zumindest die grossen Markenhersteller aber nicht verlassen. Fremdbestimmt wäre man dann, zu sehr darauf angewiesen, dass erfolgreiche Filmfiguren auch als Spielzeug zünden. Also erwecken die Firmen ihre eigenen Kreationen immer häufiger in eigens produzierten Animationsfilmen zum Leben. Das muss nicht zwangsläufig so schiefgehen wie bei Playmobil. «The Lego Movie», der 2014 veröffentlichte erste Spielfilm des dänischen Spielzeugherstellers, spielte mehr als 450 Millionen Euro ein und war sogar für den Golden Globe und für einen Oscar nominiert.

Für die meisten Spielwarenhersteller ist das Filmgeschäft Neuland. In der Regel geben sie die Produktionen bislang bei einschlägigen Fremdfirmen in Auftrag. Spielzeugriese Simba-Dickie dagegen gehört zu denen, die es neuerdings in Eigenregie versuchen. 2018 übernahm das Fürther Familienunternehmen eine kleine schwedische Produktionsfirma, die inzwischen als Kid-e-Media firmiert. Im September 2019 ging die erste Eigenproduktion bei Youtube an den Start; seither erlebt Chichi Love, ein Taschenhündchen aus der Simba-Produktpalette, monatlich ein neues, siebenminütiges Abenteuer. Die ersten fünf Folgen, produziert in diversen Sprachen, wurden nach Firmenangaben bereits 25 Millionen Mal abgerufen.

Eine Minute kostet fünstelligen Betrag

Mit Rückschlägen muss dabei gerechnet werden. An einen Kinofilm wagt sich Simba-Dickie in absehbarer Zeit (noch) nicht heran. Konkurrent Playmobil will sich dem Firmensprecher zufolge trotz des Kinoflops «weiter auch zu einer Medienmarke entwickeln und vielseitige neue Unterhaltungsangebote machen».

Billig ist all dies nicht. Für eine Minute Animationsfilm fällt schnell ein niedriger fünfstelliger Betrag an Produktionskosten an. Beim Playmobilfilm schätzen Experten die Gesamtkosten auf einen hohen zweistelligen Millionenbetrag. Das Unternehmen nennt auf Nachfrage keine Zahlen. Man habe nur die Verfilmungsrechte an der Marke Playmobil zur Verfügung gestellt, so der Sprecher. Drehbuch, Produktion, Vermarktung – alles habe ausschliesslich in den Händen der Filmproduzenten gelegen. Verantwortlich für den Flop seien «Probleme bei der Vermarktung» und ein «zu geringes Marketingbudget aufseiten unserer internationalen Partner». Die anderen sind also schuld. Und wie sehr die Marke Playmobil unter dem Flop leidet, lässt sich ohnehin nicht beziffern.