Deutsche Bank in roten Zahlen – Konzernumbau belastet

Der radikale Konzernumbau hat die Deutsche Bank auch im dritten Quartal in die roten Zahlen gestürzt. Unter dem Strich fiel ein Fehlbetrag von 832 Millionen Euro an, wie der Dax-Konzern am Mittwoch mitteilte.

Im Vorjahresquartal hatte das grösste Geldhaus Deutschlands noch einen Gewinn von 229 Millionen Euro erzielt. «Die Transformation ist in vollem Gang, mit spürbaren Fortschritten auf der Kostenseite und beim Risikoabbau», sagte Bankchef Christian Sewing. In seinen vier Kerngeschäftsbereichen habe das Institut Gewinne erzielt. Vor Steuern verbuchte der Konzern einen Verlust von 687 Millionen Euro. Die Kernbank, die alle Bereichen ausser der Abbaueinheit umfasst, wies dagegen vor Steuern einen Gewinn von 353 Millionen Euro aus.