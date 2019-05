Der stille Riese Fenaco will Bauernhöfe digitalisieren

«Potenzial nach oben»

Ein Mittel für die Fenaco, Kunden an sich zu binden, ist die letztes Jahr erstmals ausgeschüttete Erfolgsbeteiligung. Knapp 12'000 Bäuerinnen und Bauern kamen in den Genuss davon. Den Landi-Genossenschaften brachte die Aktion 1'000 Neumitglieder. Denn eine Landi-Mitgliedschaft ist Bedingung, um am Programm teilzunehmen. Das Interesse sei gross gewesen, sagte Keller. «Wir haben deshalb entschieden, die Erfolgsbeteiligung langfristig weiterzuführen.»

Der Konzern schüttet das Geld aber nicht einfach bedingungslos an die Bäuerinnen und Bauern aus. Wer profitieren will, muss der Fenaco Umsatz bringen. Je mehr Umsatz, desto höher die Erfolgsbeteiligung. Wer in einem Jahr Agrar- oder Landi-Produkte im Gesamtwert von weniger als 10'000 Franken kaufte, erhielt beispielsweise nur ein Geschenkpaket.

Das Paket plus 1'000 Franken Rückvergütung gab es dagegen für alle, die dem Konzern mindestens 50'000 Franken Umsatz bescherten. So kann die Fenaco ihre starke Stellung im einen Marktbereich auf andere Segmente ausdehnen, weil es für die Kunden interessant ist, gleich alles bei der Genossenschaft zu beziehen.

Fenaco-Chef Keller rechnet damit, dass schweizweit rund 18'000 Bauernfamilien die Kriterien erfüllen können, um an der Erfolgsbeteiligung zu partizipieren. Vieles spricht dafür, dass der unbekannte Agrarriese in Zukunft noch riesiger wird.