«Von Clowns entworfen ... von Affen überwacht»

Aus vielen der Mails und anderen Kurznachrichten, die Boeing in der Nacht zum Freitag veröffentlichte, spricht Verachtung für das Boeing-Management, aber auch für die US-Luftfahrtaufsicht FAA und andere Genehmigungsbehörden. «Würdest du deine Familie in ein Flugzeug stecken, dessen Piloten an einem MAX-Simulator geschult wurden? Also ich nicht», so der Austausch zwischen zwei Angestellten. «Nein», die Antwort des anderen.

Kritik wurde auch am Design des Flugzeugs und denjenigen, die es entworfen haben, laut: «Dieses Flugzeug wird von Clowns entworfen, die ihrerseits von Affen beaufsichtigt werden», heisst es in der Nachricht eines Mitarbeitenden. Weiter fiel es einigen Angestellten offenbar schwer, eine Zulassung des Flugsimulators zu befürworten: «Gott hat mir noch nicht vergeben, was ich vergangenes Jahr verschleiert habe», schreibt einer.

Kurz vor Weihnachten trat Dennis Muilenburg nach heftiger Kritik als amtierender Präsident von Boeing zurück. Sein Nachfolger, der bisherige Verwaltungsratschef David Calhoun, präsidiert das Unternehmen ab Montag.

«Zutiefst verstörend»

Sowohl Boeing als auch die US-Luftfahrtaufsicht FAA wiesen am Donnerstag darauf hin, dass die veröffentlichten Dokumente keine weiteren Sicherheitsbedenken nach sich ziehen würden. «Seither haben sowohl interne als auch externe Experten die fraglichen Simulatoren immer wieder getestet und qualifiziert», heisst es vonseiten des amerikanischen Flugzeugherstellers.

Lynn Lunsford, Sprecher der US-Luftfahrtaufsicht, bestätigt dies gegenüber der «New York Times»: «Nach Prüfung der Unterlagen für den in den Dokumenten genannten spezifischen Simulator hat die Agentur festgestellt, dass das Gerät in den letzten sechs Monaten dreimal bewertet und qualifiziert worden ist. Alle in den Dokumenten festgestellten potenziellen Sicherheitsmängel wurden behoben.»

Der Vorsitzende des Verkehrsausschusses im US-Repräsentantenhaus, Peter DeFazio, sagte, die Mitteilungen zeichneten ein «zutiefst verstörendes Bild davon, wie weit Boeing zu gehen bereit war, um einer Überprüfung durch Regulierungsbehörden, Flugzeugbesatzungen und der Öffentlichkeit zu entgehen, obwohl eigene Mitarbeiter die Alarmglocken schrillen liessen». DeFazio leitet die Untersuchung der beiden Abstürze im Parlament.