BKW kauft zwei weitere Firmen

Pi-System biete standardisierte Gebäudeautomations-Lösungen für komplexe Gebäude und Anlagen mit erneuerbaren Energien. Das Unternehmen beschäftigt 25 Personen an zwei Standorten, schreibt BKW. Patrick Isenschmid, der die Firma 2007 gegründet hat, wird das Geschäft weiterhin führen.

Das Elektrotechnik- und Telematik-Unternehmen R. Monnet & Cie SA mit rund 90 Mitarbeitenden gehöre zu den führenden Anbietern im Grossraum Lausanne, wie es weiter heisst. Die beiden Geschäftsführer und bisherigen Mitbesitzer Giuliano Baldi und Patrice Schneider werden die Firma weiterhin leiten.

Bereits im November wurde die Gebrüder Bräm AG in Zürich gekauft. Die Zürcher Gebrüder Bräm AG erbringt Installations- und Planungs-Dienstleitungen in den Bereichen Elektrotechnik, Telekomunikation und IT-Netzwerke. Sie beschäftigt am Hauptsitz in Zürich und in der Filiale in Dübendorf 25 Mitarbeitende.